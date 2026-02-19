سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
19 February 2026
source: tayyar.org
كتب النائب سامر التوم عبر "أكس":
القوات مش معروف إذا بعدن قوات! القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
بالحكومة مع الموازنة، وبالمجلس ضدّها.
على الطاولة موافقة عالضرائب والرسوم، ووزير الطاقة موقّع على جدول الأسعار، وعلى المنابر صراخ واعتراض.
بالسلطة تنعّم بمغانمها، وبالشارع تباهٍ بالشعبوية.
شو هيدا الأداء السيّئ؟ شو هيدي الازدواجية؟ كيف اعترضوا؟ وليش ما استقالوا؟ وكيف معاليه، قبل صياح الديك، وقّع القرار وبعدين رجع نكره ألف مرّة؟
Just in
21 :13
زيلنسكي: سنضع إطارا إضافيا للمحادثات مع الأمريكيين والأوروبيين والروس
21 :03
ترامب: لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين تتمة
20 :58
زيلنسكي: يجب أن تشارك أوروبا في محادثات جنيف المقبلة وأن تؤخذ مواقفها بالاعتبار
20 :54
ماكرون دعا ميلوني الى الكف عن "التعليق على ما يحدث عند الآخرين" تتمة
20 :45
فضل شاكر... رفض طلبات إخلاء السبيل وسيبقى موقوفًا؟ (OTV News) تتمة
20 :36
الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين كانا يعملان على تنفيذ مخططات إرهابية ضد قواتنا في منطقة نابلس
