كتب النائب سامر التوم عبر "أكس":

القوات مش معروف إذا بعدن قوات! القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!



بالحكومة مع الموازنة، وبالمجلس ضدّها.

على الطاولة موافقة عالضرائب والرسوم، ووزير الطاقة موقّع على جدول الأسعار، وعلى المنابر صراخ واعتراض.

بالسلطة تنعّم بمغانمها، وبالشارع تباهٍ بالشعبوية.



شو هيدا الأداء السيّئ؟ شو هيدي الازدواجية؟ كيف اعترضوا؟ وليش ما استقالوا؟ وكيف معاليه، قبل صياح الديك، وقّع القرار وبعدين رجع نكره ألف مرّة؟