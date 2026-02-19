أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "تنفيذ أعمال تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، أيام الجمعة والسبت والأحد الواقع في 20 و21 و22 شباط، من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر".



وأشارت إلى أن "هذه الأشغال تندرج ضمن خطة الوزارة "لبنان على السكة" الرامية إلى تحسين السلامة المرورية ورفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية، بما يضمن تعزيز انسيابية السير والحد من المخاطر الناتجة من تآكل الطبقات الإسفلتية".



ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة".



وأكدت "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة الدورية وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".