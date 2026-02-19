Tayyar Article
ترامب: سنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
19 February 2026
6 mins ago
source: tayyar.org
Just in
18 :15
رئيس ألبانيا: مجلس السلام ليس بديلا للأمم المتحدة لكنه يهدف لإيقاظها
18 :03
رئيس البنك الدولي: شرعنا في إنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية غزة لدى البنك الدولي
17 :33
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً تتمة
17 :18
ترامب:
- غزة لم تعد بؤرة للتطرف والإرهاب
- لا بد من حل مشكلة لبنان والتي لا تعتبر كبيرة
- تم الإسهام بأكثر من 7 مليارات دولار لجهود الإغاثة في غزة
- أريد إنقاذ الحياة والجوائز لا تهمني
- اليابان تعهدت بجمع الأموال من أجل غزة
- الفيفا تسعى لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في غزة
16 :50
ترامب:
- تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه
- اجتماع اليوم هو الأهم من نوعه ولا يزال علينا القيام ببعض الأمور والوضع معقد في غزة
- نعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره
16 :47
هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات! تتمة
-
