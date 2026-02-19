هيئة الإشراف على الانتخابات تطلق حزمة قرارات!
19 February 2026
4 mins ago
أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات الإعلان الأول الموجه إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة في المشاركة في الإعلان والدعاية الانتخابية مدفوعة الأجر.
ويأتي هذا الإعلان تنفيذاً لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث دعت الهيئة المؤسسات المستوفية لشروط الترخيص للتقدم بطلبات التغطية وإرفاقها ببيان يتضمن لائحة الأسعار والمساحات المخصصة للدعاية وفق النموذج المعتمد.
وحددت الهيئة مقرها في قصر الأونيسكو مكاناً للحصول على النماذج وتقديم الطلبات ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في أواخر شهر شباط من العام الجاري خلال ساعات الدوام الرسمي.
وشدد الإعلان الذي وقعه القاضي عفيف الحكيم على أن المؤسسات التي تتخلف عن تقديم تصريحها ضمن المهلة المحددة ستُمنع من القيام بأي نشاط إعلاني أو دعائي طوال فترة الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أصدرت الهيئة قراراً تنظيمياً يحدد قواعد السلوك للتغطية الإعلامية لعمليات الاقتراع والفرز. ويفرض القرار على المؤسسات الإعلامية، بما فيها الإلكترونية، الحصول على تصاريح خطية مسبقة والالتزام التام بالحياد والدقة والموضوعية.
ويحظر القرار بشكل قاطع نشر أو بث أي ترجيحات أو إحصاءات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو توحي بالنتائج قبل أوانها. كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي الذي يبدأ من توقيت محدد يسبق يوم الاقتراع، حيث يُمنع بث أي نداءات انتخابية أو دعاية مباشرة.
ويمنح القرار المندوبين المعتمدين حق الدخول إلى أقلام الاقتراع ومراقبة سير العمل دون التدخل في مهام القضاة أو الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على أن أي خرق لهذه القواعد سيؤدي إلى سحب التراخيص فوراً وملاحقة المخالفين قانونياً.
Just in
18 :15
رئيس ألبانيا: مجلس السلام ليس بديلا للأمم المتحدة لكنه يهدف لإيقاظها
18 :03
رئيس البنك الدولي: شرعنا في إنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية غزة لدى البنك الدولي
17 :33
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكد رفضنا الكامل للقرارات الضريبية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً تتمة
17 :18
ترامب:
- غزة لم تعد بؤرة للتطرف والإرهاب
- لا بد من حل مشكلة لبنان والتي لا تعتبر كبيرة
- تم الإسهام بأكثر من 7 مليارات دولار لجهود الإغاثة في غزة
- أريد إنقاذ الحياة والجوائز لا تهمني
- اليابان تعهدت بجمع الأموال من أجل غزة
- الفيفا تسعى لجمع 75 مليون دولار لإقامة مشاريع في غزة
17 :10
ترامب: سنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
16 :50
ترامب:
- تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه
- اجتماع اليوم هو الأهم من نوعه ولا يزال علينا القيام ببعض الأمور والوضع معقد في غزة
- نعمل معا من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعب غزة والشرق الأوسط والعالم بأسره
