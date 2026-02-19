Tayyar Article
وزير الدفاع الإسرائيلي:
-
19 February 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
16 :30
نتنياهو:
- إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فستواجه ردًّا لا تتصوره
- كلّ مَن هاجمنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران "تلقّى ضرباتنا"
-
16 :18
وصول الرئيس الأميركي دوانلد ترامب إلى أول جلسة لمجلس سلام غزة
-
16 :15
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
-
16 :07
جابر يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان
-
15 :38
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما! تتمة
-
15 :30
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط
-
-
Other stories
-
-
-
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما!
-
حادثة خطيرة: اختفاء 6 لبنانيّين في تركيا... ماذا في التفاصيل؟
-
مأساة في بحمدون: الشاب محمد جثة هامدة!
-
اجتماع طارىء... ودعوة للتظاهر يوم الخميس!
-
تعليمات صارمة من جابر... ماذا جاء فيها؟
-
نواب يترشّحون للانتخابات النيابية المقبلة... مَن هم؟
-
الحكومة بين تمويل زيادة ناقصة وطعن أمام مجلس الشورى .... جان بو شعيا
-
دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
-
بالصور - أسبوع مجتمعي متكامل: تدريب مهني وتوعية رقمية من سطوح بيروت
-
بيانٌ هامّ للأمن العام... هذا ما جاء فيه!
-
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان: أمطار غزيرة عائدة في هذا الموعد!
-
قرار للجيش بضبط الشارع؟
-
بالفيديو - إنقاذ عاملين وانتشال جثة.. في انفجار داخل معمل عصير بالفنار!
-
هل يكون خوض "المستقبل" الانتخابات سبباً في تأجيلها؟
-
أمن الدولة يكشف تهرّباً ضريبيا بنصف مليون دولار في مرفأ طرابلس
-
دولار اللبنانيين بـ٦٠ ألفا.. حلّ للرواتب بدل الضرائب
-
حالة تأهب على الحدود.. هجوم اسرائيلي استباقي وقوي على الحزب؟
-
البلاد ستدخل في أجواء أزمة كبيرة
-
بالفيديو - دويٌّ قويٌّ يرعب سكان الفنار فجراً.. هذا ما حدث!
-
الجمهورية: طلب الحصول على رأي هيئة الاستشارات موعز به من جهة أعلى من "الوزارة"
-
-
Just in
-
16 :30
نتنياهو:
- إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فستواجه ردًّا لا تتصوره
- كلّ مَن هاجمنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران "تلقّى ضرباتنا"
-
16 :18
وصول الرئيس الأميركي دوانلد ترامب إلى أول جلسة لمجلس سلام غزة
-
16 :15
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
-
16 :07
جابر يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان
-
15 :38
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما! تتمة
-
15 :30
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط