أُفيد منذ نحو شهر، وحتّى اللّحظة، باختفاء 6 مواطنين لبنانيّين في تركيا، وهم من المقيمين على أراضيها، في حادثةٍ تُتابع على مستوياتٍ رسميّةٍ وأمنيّةٍ رفيعة وسط نقصٍ في المعطيات التّفصيليّة المتعلّقة بهويّاتهم، وفق معلومات "المدن".