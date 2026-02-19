مأساة في بحمدون: الشاب محمد جثة هامدة!
19 February 2026
source: tayyar.org
عُثر على الشاب محمد عبد الحفيظ خضر جثةً داخل منزله في منطقة المنية – بحمدون، وقد تبيّن أنه مصاب بطلق ناري في الرأس.
وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث جرى الكشف على الجثة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.
وبحسب مصادر أولية، رجّحت أن يكون الشاب قد أُصيب عن طريق الخطأ أثناء لهوه بمسدس حربي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بانتظار صدور التقرير النهائي.
16 :34
وزير الدفاع الإسرائيلي:
- قضينا على رأس قيادة تنظيم الحوثيين في اليمن
- وجود قواتنا في منطقة أمنية داخل غزة سيدوم إلى الأبد
16 :30
نتنياهو:
- إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمتنا فستواجه ردًّا لا تتصوره
- كلّ مَن هاجمنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران "تلقّى ضرباتنا"
16 :18
وصول الرئيس الأميركي دوانلد ترامب إلى أول جلسة لمجلس سلام غزة
16 :15
انطلاق الاجتماع الأول لمجلس السلام برئاسة ترامب
16 :07
جابر يلتقي في هذه الأثناء حاكم مصرف لبنان
15 :38
هيكل زار بري.. هذا ما دار بينهما! تتمة
