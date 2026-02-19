عُثر على الشاب محمد عبد الحفيظ خضر جثةً داخل منزله في منطقة المنية – بحمدون، وقد تبيّن أنه مصاب بطلق ناري في الرأس.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية، حيث جرى الكشف على الجثة وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

وبحسب مصادر أولية، رجّحت أن يكون الشاب قد أُصيب عن طريق الخطأ أثناء لهوه بمسدس حربي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بانتظار صدور التقرير النهائي.