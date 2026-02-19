أمن الدولة يكشف تهرّباً ضريبيا بنصف مليون دولار في مرفأ طرابلس
19 February 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
“في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام ٢٠١٠، وتُقدّر بحوالى نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقا قضائيا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء 18 شركة حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.
تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب ١٦ شركة بحرية تسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٥٠ ألف دولار أميركي و٧٥ مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، بالإضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ ٣٠٠ الف دولار أميركي .
تم ختم التحقيق واودع القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية”.
09 :28
التحكم المروري: انقلاب سيارة على أوتوستراد المتن السريع والأضرار مادية ودرّاج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
09 :23
محكمة كوريا الجنوبية: السجن المؤبد للرئيس السابق "يون" بتهمة قيادة تمرد لمحاولة فرض الأحكام العرفية عام 2024
08 :58
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم تحت جسر الرويال المسلك الغربي
08 :52
دولار اللبنانيين بـ٦٠ ألفا.. حلّ للرواتب بدل الضرائب (العربية) تتمة
08 :48
نيويورك تايمز: هناك خطط بتوجيه "ضربة شديدة" على مدى عدة أيام بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات
08 :46
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً (العربية) تتمة
