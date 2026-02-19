أفادت "معاريف" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي يمتلك خططًا ضد لبنان منها شن هجوم استباقي وقوي على حزب الله.



في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر ان حالة تأهب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع حزب الله.