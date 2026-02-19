Tayyar Article
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرًا عند الأطراف الجنوبية لبلدة يارون ليلاً
19 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
08 :58
التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم تحت جسر الرويال المسلك الغربي
08 :52
دولار اللبنانيين بـ٦٠ ألفا.. حلّ للرواتب بدل الضرائب (العربية) تتمة
08 :48
نيويورك تايمز: هناك خطط بتوجيه "ضربة شديدة" على مدى عدة أيام بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات
08 :46
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً (العربية) تتمة
08 :42
رويترز: لجنة إدارة غزة غير راضية عما تقوم به حماس
08 :39
الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت (Skynews) تتمة
