تدور وراء الكواليس إيضاحات متبادلة في ما خص «خبصة» الرواتب والزيادات والرسوم التي ذهبت بأكثر من نصف الزيادات قبل إقرارها!





تراجعت كتل عدة عن اختيار النواب الذين يتعين عليهم الخروج من المجلس المقبل، بانتظار جلاء موضوع إجراء الانتخابات من عدمها.







تشدَّد، حسب مصادر ذات صلة، صندوق النقد الدولي، في ضرورة توجُّه المالية اللبنانية الى التقليل، بنحو ملموس من اقتصاد «الكاش».















يقول خبير عسكري غربي ان مقارنة الحشد الأميركي الحالي ضد إيران بحشد حزيران عام 2025 للاستدلال أن هناك قرار حرب مغالطة كبرى لأن حشد حزيران كان مخصصاً لضربة يجري بعدها وقف إطلاق النار. والمقارنة العلمية الاحترافية يجب أن تجري بين حشد اليوم وحشد الحرب ضد العراق، وفي حشد اليوم بعد وصول الحاملة جيرالد فورد يصبح في جوار إيران 2 حاملة طائرات و6-8 قطع بحرية ثقيلة، بينما في حرب العراق المثخن بالجراح والأقل حجماً في الجغرافيا والسكان والاقتصاد والمقدّرات من إيران بنسبة 1 إلى 3 على الأقل ويوم الحرب على العراق حشدت أميركا 4-6 حاملات و20 – 22 قطعة بحرية ثقيلة ما يعني في حال الحرب على إيران يبدأ الحديث بالجدّية عند بلوغ حجم حشود معادل لما كان في حرب العراق.



توقفت مصادر دبلوماسية أوروبية أمام الأرقام التي أعلنها القضاء العراقي عن معتقلي تنظيم داعش الذين تم نقلهم إلى العراق حيث ظهر أن الحملة عن استيعاب الدولة التي ينتمي إليها المعتقلون فيها الكثير من المبالغة، حيث من أصل 5703 معتقلين هناك 983 أجنبياً موزعاً على 59 دولة بمعدل 15 معتقلاً من كل دولة يُضاف إليهم 467 عراقياً بينما يبلغ عدد السوريين 3543 وحدهم. وتساءلت المصادر لماذا تصر أميركا على عملية محفوفة بالمخاطر لنقل 3543 سورياً ينتمون لتنظيم داعش إلى العراق بدلاً من تسليمهم لوزارة الداخلية السورية إذا كانت تثق بالأمن السوري ودرجة حصانته بوجه اختراقات داعش واحتمالات وجود تواطؤ يؤدي إلى الإفراج عن المعتقلين؟













يقيم السفير السعودي وليد البخاري إفطارًا غدًا الجمعة دعا إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتين في المناطق.



حسم النائب السابق طلال أرسلان ترشحه إذا ما جرت الانتخابات في موعدها، وترشيح نجله مجيد في حال حصول التمديد.



على عكس دائرة عاليه التي حسم فيها الحزب "الاشتراكي" مرشحه عن أحد المقعدين الدرزيين فيها فإن دائرة الشوف ما زالت تشهد تجاذبًا لجهة المرشح الدرزي الثاني.