لافروف:
18 February 2026
1 min ago
Just in
22 :34
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: أميركا بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو 1000 جندي من سوريا
22 :14
وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية: أغلبية سكان غزة لا تزال نازحة وتواصل تحمل ظروف معيشية قاسية للغاية
21 :44
ترامب يخيّر إيران: الاتفاق أو استخدام "قاعدة دييغو غارسيا" تتمة
21 :38
وزيرة خارجية كندا: رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا
21 :33
ترامب: سنستخدم قواعدنا في دييغو غارسيا وفيرفورد للقضاء على هجوم محتمل من نظام شديد الاضطراب والخطورة
21 :21
"رويترز": إيران تحصن منشآت عسكرية ونووية
Other stories
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
EXCLUSIVE
خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
