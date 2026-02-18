على الرغم من الحديث المتزايد عن احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وأن التمديد بات شبه حتمي، بدأت الاجتماعات واللقاءات الحزبية تأخذ منحىً تصاعديًا. فقد أفادت المعلومات بأن اجتماعا عُقد بين مسؤولين رفيعي المستوى من حزب الله وحركة أمل، وخلص إلى التأكيد على استمرار التحالف بينهما في جميع الدوائر، كما جرت العادة، وعلى اعتماد الآلية نفسها في توزيع المرشحين بين الطرفين، كما في الانتخابات السابقة.

ويُسقط هذا التفاهم كل ما يُشاع عن احتمال استبدال مرشحين بين الحزب والحركة من دائرة إلى أخرى. أما في ما يتعلق بتحالفات الثنائي في المناطق، فستكون ذات طابع تكتيكي وموضعي، تُبنى “على القطعة” وفقًا لمصالحهما السياسية والانتخابية في كل دائرة.