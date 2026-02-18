خاص - الثنائي الشيعي: القديم على قدمه في توزيع المرشحين
-
18 February 2026
-
18 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
على الرغم من الحديث المتزايد عن احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، وأن التمديد بات شبه حتمي، بدأت الاجتماعات واللقاءات الحزبية تأخذ منحىً تصاعديًا. فقد أفادت المعلومات بأن اجتماعا عُقد بين مسؤولين رفيعي المستوى من حزب الله وحركة أمل، وخلص إلى التأكيد على استمرار التحالف بينهما في جميع الدوائر، كما جرت العادة، وعلى اعتماد الآلية نفسها في توزيع المرشحين بين الطرفين، كما في الانتخابات السابقة.
ويُسقط هذا التفاهم كل ما يُشاع عن احتمال استبدال مرشحين بين الحزب والحركة من دائرة إلى أخرى. أما في ما يتعلق بتحالفات الثنائي في المناطق، فستكون ذات طابع تكتيكي وموضعي، تُبنى “على القطعة” وفقًا لمصالحهما السياسية والانتخابية في كل دائرة.
-
Just in
-
20 :58
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي تتمة
-
20 :52
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس) تتمة
-
20 :50
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
-
20 :24
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية! تتمة
-
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي
-
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس)
-
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
-
لا خيار امام بري إلَّا هذا!
-
EXCLUSIVE
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟
-
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية
-
EXCLUSIVE
كواليس - قرار حكومي هام بحق المنصات الإلكترونية
-
أبي خليل في مؤتمر صحافي عن الطعن بقرار الحكومة: لا يمكن لوزير الطاقة وفريقه التنصل من المسؤولية عن الضرائب المفروضة
-
إدي معلوف عرض مع وزيرة البيئة أضرار الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي
-
إخلاء سبيل فضل شاكر؟
-
الراعي عرض مع رئيس الرابطة المارونية ورئيس الجامعة اللبنانية موضوع تفرغ الاساتذة
-
يونس: قدرتك الشرائية تراجعت!
-
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
-
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
-
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
داخل محل لبيع المشروبات... حادثة مروّعة تهزّ بلدة لبنانيّة!
-
-
Just in
-
20 :58
خاص - "القوات" تبحث عن متمولين بعد توقف الدعم الخليجي تتمة
-
20 :52
كان بدنا وفينا بس فضحونا (جوي جرجس) تتمة
-
20 :50
٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض) تتمة
-
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
-
20 :24
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية! تتمة
-
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي