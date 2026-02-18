جومانا ناهض-

تسعة التّسعين: نضج واكتمال وحصاد عمر نيّر،

والواحد(١): البداية والرّيادة والقيادة.

سنوات مرّت وحصدت من العمر محبّة الحكماء، ثبات الأوفياء، دعم الأقوياء وصلوات الأحبّاء. سنوات أنضجت فيها تجارب الحياة وزيّنتها بخبراتك وثقلتها بقراراتك.

مسيرة طويلة من البدلة المرقّطة، إلى خطوط الدّفاع فتسلّم رئاسة، بعدها محاولة إقصاء وإلغاء بالنّفي، فعودة تسوناميّة إلى قيادة حكيمة لتيّار وطني حرّ. ولم يتوقّف نضالك هنا فاستلمت مجدّدًا رئاسة الجمهوريّة لبناء وطن حرّ قويّ لجميع أبنائه فكانت خبرة سنواتك أفضل ميزان تعاملت فيه مع كلّ ما أنتجه الحقد عليك وعلى تيّارك في تلك الفترة.

فصمدت بحنكة وحاربت بذكاء فبقيت القائد الأبرز والأقوى.

عمرك وقد اكتمل بالتّجارب لا تزال روحك فيه قادرة على النّظر إلى الأمام نظرة جبرانيّة، فكما تحقّق ما قلته خلال رئاستك سيتحقّق ما ستقوله اليوم وأنت ترتاح في عباءة التّسعين فيما تظلّ الواحد والأوحد الّذي لا مثيل له.

في عيدك اليوم يا من علّمت الحياة كيف تنضج وتزخر بالعبر وعلّمت فيها، فكنت العبرة لمن اعتُبر وفيلسوف السّياسة وأبرز حكماء القيادة والّتعامل، نعايد سنواتنا الّتي زخرت بحضورك وأيّامنا الّتي حَلَتْ بكلامك ونتمنّى لك العمر المديد يا قائدًا تزهر كلّ يوم في قلوبنا.