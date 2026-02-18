٩١ حصاد العمر وروح البداية (جومانا ناهض)
18 February 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
جومانا ناهض-
تسعة التّسعين: نضج واكتمال وحصاد عمر نيّر،
والواحد(١): البداية والرّيادة والقيادة.
سنوات مرّت وحصدت من العمر محبّة الحكماء، ثبات الأوفياء، دعم الأقوياء وصلوات الأحبّاء. سنوات أنضجت فيها تجارب الحياة وزيّنتها بخبراتك وثقلتها بقراراتك.
مسيرة طويلة من البدلة المرقّطة، إلى خطوط الدّفاع فتسلّم رئاسة، بعدها محاولة إقصاء وإلغاء بالنّفي، فعودة تسوناميّة إلى قيادة حكيمة لتيّار وطني حرّ. ولم يتوقّف نضالك هنا فاستلمت مجدّدًا رئاسة الجمهوريّة لبناء وطن حرّ قويّ لجميع أبنائه فكانت خبرة سنواتك أفضل ميزان تعاملت فيه مع كلّ ما أنتجه الحقد عليك وعلى تيّارك في تلك الفترة.
فصمدت بحنكة وحاربت بذكاء فبقيت القائد الأبرز والأقوى.
عمرك وقد اكتمل بالتّجارب لا تزال روحك فيه قادرة على النّظر إلى الأمام نظرة جبرانيّة، فكما تحقّق ما قلته خلال رئاستك سيتحقّق ما ستقوله اليوم وأنت ترتاح في عباءة التّسعين فيما تظلّ الواحد والأوحد الّذي لا مثيل له.
في عيدك اليوم يا من علّمت الحياة كيف تنضج وتزخر بالعبر وعلّمت فيها، فكنت العبرة لمن اعتُبر وفيلسوف السّياسة وأبرز حكماء القيادة والّتعامل، نعايد سنواتنا الّتي زخرت بحضورك وأيّامنا الّتي حَلَتْ بكلامك ونتمنّى لك العمر المديد يا قائدًا تزهر كلّ يوم في قلوبنا.
Just in
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
20 :24
كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية! تتمة
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي
20 :18
مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة +A لاجراء عملية جراحية للسيد شربل السخن للتبرع:03238041
20 :15
لا خيار امام بري إلَّا هذا! تتمة
20 :08
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟ تتمة
