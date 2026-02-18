قصَد أحد النواب مرجعية كُبرى لحل خلاف " في بلدة بقاعية متنوعة طائفياً، نشأ نتيجة تصريحات رئيس بلدية القرية الذي ينتمي إلى حزبٍ سياسي مسيحي بارز مناهض لتنظيم سياسي كبير.

وقد لاقَى الوفد من المرجعية التي زارها في مقرها وضمّ نائبًا بقاعيًّا ورئيس بلدية القرية، كل التعاون والتفهم والتسهيل، حيث كلف أحد معاونيه الذي نجح بحل الخلاف خلال ثلاثة أسابيع.