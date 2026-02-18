كواليس - مرجع كبير يتدخل لحل نزاع في بلدة بقاعية!
18 February 2026
24 mins ago
source: tayyar.org
قصَد أحد النواب مرجعية كُبرى لحل خلاف " في بلدة بقاعية متنوعة طائفياً، نشأ نتيجة تصريحات رئيس بلدية القرية الذي ينتمي إلى حزبٍ سياسي مسيحي بارز مناهض لتنظيم سياسي كبير.
وقد لاقَى الوفد من المرجعية التي زارها في مقرها وضمّ نائبًا بقاعيًّا ورئيس بلدية القرية، كل التعاون والتفهم والتسهيل، حيث كلف أحد معاونيه الذي نجح بحل الخلاف خلال ثلاثة أسابيع.
20 :27
الخارجية الأمريكية: القيود تستهدف المسؤولين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الإيرانيين
20 :21
رويترز عن زيلنسكي: المحادثات ذات المسار العسكري مع روسيا كانت جوهرية ونأمل أن تجرى الجولة التالية الشهر الحالي
20 :18
مستشفى اوتيل ديو بحاجة ماسة لدم وبلاكيت من فئة +A لاجراء عملية جراحية للسيد شربل السخن للتبرع:03238041
20 :15
لا خيار امام بري إلَّا هذا! تتمة
20 :08
كواليس - موجة غضب في البقاع.. ما السبب؟ تتمة
20 :07
وزير الدفاع عرض مع نواب ملفات إنمائية ومعيشية تتمة
