تتحدث مصادر نيابية وسياسية عن موجة غضب شعبية ضد ثنائي حزبي في مناطق بقاعية عدة خلال العام المنصرم تفاقمت مؤخراً ككرة ثلج، وذلك بسبب التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على لبنان، وشحّ المساعدات المالية والاجتماعية والتأخير بإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتصدعة في ظل الغياب التام للدولة ومؤسساتها وأجهزتها، إلا من ملاحقة وتعقب المطلوبين و"الطفار". وتلفت المصادر الى أن ضغط الاعتراضات الشعبية البقاعية دفع بمسؤولين ونواب حزب سياسي بارز الى التدخل بأكثر من منطقة لتسوية الشرخ الذي خلفته الانتخابات البلدية الأخيرة بين عائلات وعشائر البيئة الواحدة.