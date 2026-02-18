استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، النائب جيمي جبور، وتناول البحث المستجدات العامة والتطورات السياسية الراهنة، إضافة إلى عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية التي تهم المواطنين.



كما استقبل وزير الدفاع النواب: محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، وسجيع عطية. وخلال اللقاء، تم عرض التطورات العامة والأوضاع المعيشية خصوصا في منطقة عكار، إلى جانب تأكيد أهمية دعم المؤسسات العسكرية وتعزيز دورها في حفظ الاستقرار وصون الأمن.



والتقى وزير الدفاع الوطني الأمين العام لـ"حركة النضال اللبناني العربي" طارق الداوود، وبحث معه في شؤون وطنية عامة وسبل تعزيز التضامن الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة.