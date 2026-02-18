اجتمع النائب السابق ادي معلوف يرافقه وفد من مالكي العقارات المتضررة من مشروع الأوتوستراد الدائري في ساحل المتن الشمالي، بوزيرة البيئة تمارا الزين في مكتبها في الوزارة، وعرضوا معها الأضرار البيئية والصحية على المنطقة وسكانها في حال تنفيذ التخطيط المذكور، كما والأضرار الاجتماعية من تهجير لأبناء المنطقة وصولاً إلى تغيير شكل ساحل المتن.

كذلك، تطرّق البحث إلى قرار مجلس الوزراء الصادر سنة ٢٠٢٢ والذي اكّد على إلغاء التخطيط المذكور وترقين إشارته عن صحائف العقارات المتضررة.

أمّا مجلس الإنماء والإعمار، وخلافا لكل القرارات والقوانين، فيحاول الإلتفاف على هذا القرار بطريقة مخالفة للقانون.



في الختام وعدت الوزيرة أعضاء الوفد نقل صوتهم إلى مجلس الوزراء والعمل على معالجة هذه الكارثة البيئية، خاصة وان التخطيط المذكور قد أقرته السلطات منذ اكثر من ستين عاماً ولم تُؤمّن له الاموال للاستملاك والتنفيذ، وما كان يسري في تلك الأيام لم يعد صالحاً مع تقدم السنين.