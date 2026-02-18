لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية
-
18 February 2026
-
36 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، في اليرزة، السفراء: الأميركي ميشال عيسى، السعودي وليد البخاري، القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، الفرنسي هيرفيه ماغرو.
وخلال اللقاء، تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية في 24/2/2026.
وأكد الحاضرون "أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية، نظرا إلى دورها في حفظ أمن لبنان واستقراره، وسط المرحلة الحالية الدقيقة".
-
Just in
-
18 :13
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك! تتمة
-
18 :04
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"! تتمة
-
18 :02
السكك الحديدية الألمانية: الهجوم السيبراني قد يؤثر على أنظمة الحجز
-
17 :53
السكك الحديدية الألمانية: نتعرض لهجوم سيبراني واسع
-
17 :39
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة! تتمة
-
17 :32
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
-
-
Other stories
-
-
-
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
-
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة!
-
حادث سير مروّع على طريق ضهر البيدر!
-
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
داخل محل لبيع المشروبات... حادثة مروّعة تهزّ بلدة لبنانيّة!
-
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: تحسين صرف الدولار الى 60 ألف ليرة أولًا ورفض تحميل المواطن أعباء ضريبية جديدة
-
21 عميلاً في قبضة الاجهزة الأمنية!
-
حادث سير "مروّع" على طريق ضهر البيدر... وزحمة خانقة!
-
"التيار" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة..
-
عطالله: لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الأسعار...
-
EXCLUSIVE
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
-
مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته!
-
انخفاض إضافي بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه!
-
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟
-
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا...
-
بسبب زيادة التعرفة... هذا ما حصل بين سائق "فان" وركاب!
-
في قرنايل - قضاء بعبدا.. هزة أرضيّة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير يتغيّب!
-
-
Just in
-
18 :13
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك! تتمة
-
18 :04
شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"! تتمة
-
18 :02
السكك الحديدية الألمانية: الهجوم السيبراني قد يؤثر على أنظمة الحجز
-
17 :53
السكك الحديدية الألمانية: نتعرض لهجوم سيبراني واسع
-
17 :39
بالجرم المشهود... توقيف سارق في الأشرفيّة! تتمة
-
17 :32
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك