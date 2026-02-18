ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك!
18 February 2026
21 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات. وفي هذا السياق، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة بعلبك المواطنَين (ا.ا.) و(ي.ا.) المطلوبَين لإطلاقهما النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من المخدرات.
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات، بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات والمواد الأولية التي تستخدم في صناعتها، ومادة الأمفيتامين (speed)، إضافة إلى ذخائر حربية.
سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المتخص، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الاتجار بالمخدرات.
