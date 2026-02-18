شو الوضع؟ قرارات حكومة العجز أمام محك الطعن... "القوات" تواصل التنصل لكن "الشمس شارقة"!
18 February 2026
54 mins ago
source: tayyar.org
كان كل ذلك محسوباً منذ بداية تشكل هذه السلطة. فالبناء على تشققات التناقضات لا بد وأن يصل إلى الإنهيار، كما بدأ يحصل راهناً في ظل كل هذه الإعتباطية لدى الحكومة وانعدام أي رؤيا أو خطة. فلم تملك حكومة العجز سوى فرض الضرائب على اللبنانيين الكادحين، فيما تترك المنظومة المصرفية طليقة، ولا تكلف نفسها عناء التفكير في بدائل جدية. أما الحل لدى بعض مكوناتها، وخاصة لدى "القوات"، فهو اللجوء إلى التنصل لا بل المزايدة في الهجوم على قرارات الحكومة، في استغباء لعقول اللبنانيين.
في هذا الوقت، أكّد التيار الوطني الحر دعمَه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار مجلس الوزراء فرض ضريبة على البنزين، والذي تقدّمت به نقابة أصحاب الأوتوبيسات والسيارات العمومية ومكاتب النقل عبر وكيلها المحامي فادي الحاج.
وفي مؤتمر صحافي للنائب سيزار أبي خليل والحاج ونقيب أصحاب الأوتوبيسات منصور سيلفا، أكد أبي خليل أن هناك إصراراً من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط وتجاوزه وتجويع اللبنانيين.
وعن الطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة أشار ابي خليل الى أن تخصيص الضرائب مخالف للقانون والدستور.
من جهته قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بعد مشاركته في اجتماع للجنة الاقتصاد النيابية ان "مقررات لجنة الاقتصاد مهمة جدا للحركة العمالية ان في القطاع العام وان في الخاص.
وأوضح:"ما حصل اول من امس مرفوض. المفترض ان تكون هناك لجان متخصصة تنظر إلى ايرادات غير الضرائب والرسوم المطلوبة وخصوصا عندما نقرر زيادات لقطاعات معينة".
على خط مواز، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، سفراء اللجنة الخماسية، و تناول البحث الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في مصر في 24/2/2026.
-
18 :56
يديعوت أحرونوت: إن كانت التقديرات الإسرائيلية السابقة أن الهجوم على إيران مسألة شهر أو أسابيع فالتقديرات الحالية أنه مسألة أيام
18 :50
الداخلية السورية: توقيف شبكة تهريب مخدرات دولية تنشط عبر الحدود
18 :47
مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران جيش الاحتلال داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس
18 :20
لقاء بين قائد الجيش وسفراء الخماسية أكد أهمية تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية تتمة
18 :13
ضبط كمية كبيرة من المخدرات في بعلبك! تتمة
18 :02
السكك الحديدية الألمانية: الهجوم السيبراني قد يؤثر على أنظمة الحجز
