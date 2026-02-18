Tayyar Article
الفضة تصعد في المعاملات الفورية أكثر من 5% إلى 77.55 دولاراً للأوقية
18 February 2026
16 :53
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
16 :38
سيزار ابي خليل: هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي) تتمة
16 :17
سيزار ابي خليل:- ما حصل في الجلسة برسم اللبنانيين كافة
- هناك إصرار من الحكومة على المخالفة وضرب القانون بعرض الحائط وتجاوزه وتجويع اللبنانيين
- تخصيص الضرائب مخالف للقانون والدستور
- بالتأكيد سنتقدم بطعن بقرار زيادة الضريبة على البنزين الغير منطقي التي اتخذته الحكومة
15 :58
وسائل اعلام اسرائيلية: تلقت مستشفيات في إسرائيل اوامر بالاستعداد للإنتقال لوضع الطوارئ في حال لزم الأمر
15 :41
بالفيديو - باسيل: كلفة الحقيقة غالية و tayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
15 :36
إعلام روسي: رئيس الوفد الروسي المفاوض في جنيف عقد اجتماعًا مغلقًا لساعتين مع الطرف الأوكراني بعد انتهاء المباحثات الرسمية
