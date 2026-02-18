أفادت معلومات، عن وقوع إشكال عند أطراف بلدة الصرفند - قضاء صيدا، داخل محل لبيع المشروبات الكحوليّة.

وأسفر الإشكال عن سقوط جريحين، عُلِمَ أنّ أحدهما يُدعى ع.ت، وحالته حرجة، بعدما تعرّض للضرب على رأسه، بواسطة زجاجة.