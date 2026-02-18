عطالله: لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الأسعار...
-
18 February 2026
-
25 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب جورج عطالله عبر منصة إكس:
"وزير الطاقة يقترح على مجلس الوزراء ضريبة البنزين ومن ثم يكذبون على الناس أنهم معترضون متناسين أن لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الاسعار
معاليك انت مش مجبور توقّع كل شي، فيك ما تمضي واذا حابب رح اعطيك متل شو عمل الوزير باسيل وهيك بتصير تعرف
شوف الصورة."
وزير الطاقة يقترح على مجلس الوزراء ضريبة البنزين ومن ثم يكذبون على الناس أنهم معترضون متناسين أن لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الاسعار— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) February 18, 2026
معاليك انت مش مجبور توقّع كل شي، فيك ما تمضي واذا حابب رح اعطيك متل شو عمل الوزير باسيل وهيك بتصير تعرف
شوف الصورة pic.twitter.com/xi0340lN4f
-
Just in
-
13 :09
"أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين: إسرائيل تستعدّ لسيناريو اندلاع حرب مع إيران خلال أيام
-
13 :05
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟! تتمة
-
13 :01
"رويترز": إخلاء مقر حزب "فرنسا الأبية" اليساري بعد تهديد بوجود قنبلة
-
12 :43
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير! تتمة
-
12 :38
"أكسيوس" عن مستشار لترامب: محيطون بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة
-
12 :20
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
-
مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته!
-
انخفاض إضافي بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه!
-
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟
-
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا...
-
بسبب زيادة التعرفة... هذا ما حصل بين سائق "فان" وركاب!
-
في قرنايل - قضاء بعبدا.. هزة أرضيّة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير يتغيّب!
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير مُلاحق قضائيًا؟
-
جلسة الاثنين: مجزرة!
-
باسيل لمناسبة حلول شهر رمضان: العبادة تجمعنا على الخير والمحبة
-
الجمهورية: انفجار تراكمي لغضبٍ اجتماعي يتخمّر منذ سنوات
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
-
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا
-
اللواء: هذا الأمر مثير للتساؤل والاستغراب
-
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة
-
الأنباء الكويتية: .آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين
-
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار
-
-
Just in
-
13 :09
"أكسيوس" عن مصدرين إسرائيليين: إسرائيل تستعدّ لسيناريو اندلاع حرب مع إيران خلال أيام
-
13 :05
ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران؟! تتمة
-
13 :01
"رويترز": إخلاء مقر حزب "فرنسا الأبية" اليساري بعد تهديد بوجود قنبلة
-
12 :43
عُثِرَ عليها ميّتة... هذا سبب وفاة إبنة ممثل شهير! تتمة
-
12 :38
"أكسيوس" عن مستشار لترامب: محيطون بالرئيس يحذرونه من حرب مع إيران وأعتقد أننا سنشهد عملا عسكريًا بالأسابيع المقبلة
-
12 :20
موقع tayyar.org أطلق حلّته الجديدة بحضور عون وطيف إعلامي واسع.. باسيل: كلفة الحقيقة غالية وtayyar.org سيبقى حاملاً راية الحق
تتمة