مأساة في زغرتا: شاب جثّة داخل سيارته!
18 February 2026
22 secs ago
source: tayyar.org
عُثر على الشاب س. ف، من زغرتا، جثة داخل سيارته قرب كنيسة مار أنطونيوس البدواني في بلدة كفرزينا، ووتشير المعلومات الأولية إلى إصابته بطلق ناري في الرأس.
