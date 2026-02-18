توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية يؤدي إلى أمطار، ثلوج، برق ورعد، ورياح شديدة تصل الى 90 كم/س، يستمر حتى صباح يوم غد الخميس حيث يتحول تدريجا إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

تحذير: من تطاير اللوحات الاعلانية والواح الطاقة الشمسية بسبب الرياح الشديدة ومن ارتفاع موج البحر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد إعتبارا من بعد الظهر لتصل الى 90كم/س مع اقتراب المنخفض الجوي، ثم تتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا ليصل الى 1500متر.

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر الطقس.

الجمعة:

قليل الغيوم مع درجات حرارة باردة فجرا، ثم ترتفع تدريجا خلال النهار مترافقة مع إنخفاض في الرطوبة.

السبت:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة ، يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات حيث تصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة ، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و60 كم/س تشتد أحيانا لتصل الى 90 كلم/س شمال البلاد.

-الانقشاع: جيد صباحا، يسوء على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80%.

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 17,35