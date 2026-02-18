انخفاض إضافي بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
18 February 2026
-
6 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية يؤدي إلى أمطار، ثلوج، برق ورعد، ورياح شديدة تصل الى 90 كم/س، يستمر حتى صباح يوم غد الخميس حيث يتحول تدريجا إلى مستقر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.
تحذير: من تطاير اللوحات الاعلانية والواح الطاقة الشمسية بسبب الرياح الشديدة ومن ارتفاع موج البحر.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
غائم جزئيا خلال الفترة الصباحية مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد إعتبارا من بعد الظهر لتصل الى 90كم/س مع اقتراب المنخفض الجوي، ثم تتكاثف الغيوم وتمسي الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا ليصل الى 1500متر.
الخميس:
غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وإحتمال بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية ثم يستقر الطقس.
الجمعة:
قليل الغيوم مع درجات حرارة باردة فجرا، ثم ترتفع تدريجا خلال النهار مترافقة مع إنخفاض في الرطوبة.
السبت:
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة ، يتحول مساء الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات حيث تصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة ، في الداخل من 4 الى 15 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و60 كم/س تشتد أحيانا لتصل الى 90 كلم/س شمال البلاد.
-الانقشاع: جيد صباحا، يسوء على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 80%.
-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,19
-ساعة غروب الشمس: 17,35
-
Just in
-
11 :59
رئيس الوفد الروسي المفاوض في جنيف: المباحثات كانت صعبة ولكنها عملية وجولة جديدة من المفاوضات ستعقد في المستقبل القريب
-
11 :45
الكرملين: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران كما أعلنا سابقا
-
11 :32
فنان شهير يُعلن اعتزاله ويوضح الأسباب! (صور) تتمة
-
11 :26
الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه! تتمة
-
10 :57
التحكم المروري: تجمُّع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون أي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على تسهيل السير
-
10 :54
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا... تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه!
-
بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟
-
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا...
-
بسبب زيادة التعرفة... هذا ما حصل بين سائق "فان" وركاب!
-
في قرنايل - قضاء بعبدا.. هزة أرضيّة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير يتغيّب!
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير مُلاحق قضائيًا؟
-
جلسة الاثنين: مجزرة!
-
باسيل لمناسبة حلول شهر رمضان: العبادة تجمعنا على الخير والمحبة
-
الجمهورية: انفجار تراكمي لغضبٍ اجتماعي يتخمّر منذ سنوات
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
-
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا
-
اللواء: هذا الأمر مثير للتساؤل والاستغراب
-
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة
-
الأنباء الكويتية: .آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين
-
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار
-
فريد البستاني ممثّلًا الرؤساء الثلاثة في احتفال اليوم الوطني لجمهورية صربيا في بيروت
-
مكتب بري يرد على ال " mtv "!
-
بالفيديو - اعلامي شهير لمسؤول قواتي:"كيف ما بتتعاطى وبيطلع معك هيك تصريحات؟"!
-
-
Just in
-
11 :59
رئيس الوفد الروسي المفاوض في جنيف: المباحثات كانت صعبة ولكنها عملية وجولة جديدة من المفاوضات ستعقد في المستقبل القريب
-
11 :45
الكرملين: مستعدون لقبول فائض اليورانيوم المخصب من إيران كما أعلنا سابقا
-
11 :32
فنان شهير يُعلن اعتزاله ويوضح الأسباب! (صور) تتمة
-
11 :26
الرئيس عون التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه! تتمة
-
10 :57
التحكم المروري: تجمُّع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون أي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على تسهيل السير
-
10 :54
وهّاب: ما حدا يكذب عا حدا... تتمة