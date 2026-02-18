weather logo
Tayyar Article

التحكم المروري: تجمُّع لعدد من المحتجين على جسر الرينغ باتجاه برج الغزال من دون أي قطع للطريق وحركة المرور كثيفة والعمل جارٍ على تسهيل السير

  18 February 2026
  • 14 mins ago
    Lebanon
    POLITICS
  • source: tayyar.org

