كواليس - وزير يتغيّب!
-
18 February 2026
-
1 day ago
-
-
source: tayyar.org
-
تغيّب وزير عن مقابلة تلفزيونية مباشرة بحجة عدم رغبته في الخوض في الشؤون السياسية والعامة في ظل ترددات قرار الحكومة زيادة سعر البنزين.
-
Just in
-
10 :11
الرئيس سلام:
- بعض المناصب في الوظائف العامة اصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
- يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية
- من الضروري الالتزام بالمادة 95 في الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق
- أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
-
10 :00
محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
-
09 :56
ترامب يعلق على اعتقال الأمير السابق أندرو.. ماذا قال؟ (Skynews) تتمة
-
09 :53
رئيس مجلس السيادة في السودان: لا هدنة مع ميليشيا التمرد وهي تحتل المدن والمناطق وتمارس الانتهاكات ضد المواطنين
-
09 :46
ملحم زين عن فضل شاكر: "ما قوص على نملة".. تتمة
-
09 :44
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقًا على اعتقال الأمير السابق أندرو: سيأتي إلى بلادنا قريبًا جدًا
-
-
Other stories
-
-
-
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
-
البناء: هل ن حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
-
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
-
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
-
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
-
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
-
الأنباء الكويتية: «الخماسية» مصرة على أن يكون هناك موعد محدد لإنجاز المرحلة الثانية من "جمع السلاح"
-
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
-
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
-
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
-
الأخبار: الحريري عند بري... ويرسم إطار تحالفاته
-
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
-
السيد: ماذا يجري في شركة الميدل ايست MEA؟
-
El sitio web tayyar.org lanzó su nueva versión en presencia de Aoun y una amplia representación mediática
-
The tayyar.org website launched its new version in the presence of Aoun and a wide range of media figures
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ أيام حاسمة لمصير التجاذب بين أميركا وإيران... والإنتخابات رهن الضوء الأخضر الخارجي!
-
سامر التوم: القوات بالحكومة غير القوات بالمجلس!
-
وزارة الأشغال: تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا لمدة 3 أيام بدءا من صباح الغد
-
-
Just in
-
10 :11
الرئيس سلام:
- بعض المناصب في الوظائف العامة اصبحت مخصصة لطوائف محددة وهذا مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة
- يمكن اعتماد نظام المجلسين وفق المادة 22 بحيث يقتصر التمثيل الطائفي على مجلس الشيوخ ويصبح مجلس النواب منفتحًا على المشاركة الوطنية والمواطَنية
- من الضروري الالتزام بالمادة 95 في الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق
- أزمة المواطنة في لبنان تكمن اذن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي
-
10 :00
محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا
-
09 :56
ترامب يعلق على اعتقال الأمير السابق أندرو.. ماذا قال؟ (Skynews) تتمة
-
09 :53
رئيس مجلس السيادة في السودان: لا هدنة مع ميليشيا التمرد وهي تحتل المدن والمناطق وتمارس الانتهاكات ضد المواطنين
-
09 :46
ملحم زين عن فضل شاكر: "ما قوص على نملة".. تتمة
-
09 :44
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقًا على اعتقال الأمير السابق أندرو: سيأتي إلى بلادنا قريبًا جدًا