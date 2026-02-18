أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط 2026
18 February 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
اللواء: أسرار
لغز
أصيب إعلاميون ساعدتهم فرص للصعود «التواصلي» بنوبات حملت هؤلاء إلى الإعلان عن خوض غمار الإنتخابات النيابية..
غمز
تنتقد شخصيات مسؤولة الاحزاب المشاركة في الحكومة، التي قالت شيئاً في الجلسة.. أو لم تقل، لكنها ملأت المواقع بالتنصُّل من اجراءات الدولة في توفير الإيرادات!
همس
يتحدث عارفون عن «هوية مالية» تقدِّم مرشحين وتُبعد آخرين لدى حزب مسيحي بارز..
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
يقول مصدر متابع لمسار التفاوض الأميركي الإيراني إن رسالة إيرانية وصلت لواشنطن رداً على رسالة أميركية تهدّد بملاحقة ناقلات النفط الإيرانية في البحار والمحيطات وإيقافها. وقالت إيران في الرد إنه مع إيقاف أول ناقلة عائدة لإيران سوف يتم إقفال مضيق هرمز أمام كل ناقلات النفط وفق معادلة كل شيء أو لا شيء. وهي المعادلة التي استخدمها الأميركيون لوضع كل بنود الطلبات الأميركية على طاولة التفاوض تحت طائلة إلغاء المفاوضات قبل أن يوافقوا على شرط إيران بحصر التفاوض بالملف النووي عندما قالت إيران فليكن لا شيء إذن. ويقول المصدر إن إغلاق مضيق هرمز لساعات خلال التفاوض كان لتأكيد هذا التهديد وإن هذه الرسالة الإيرانية لعبت دوراً محورياً في تغيير الموقف الأميركي الذي كان يلوّح بتكرار نموذج حصار فنزويلا وملاحقة ناقلات النفط التي تخرج منها.
كواليس
نقل مصدر وزاري عن وقائع العرض الذي قدّمه قائد الجيش حول حصر السلاح شمال الليطاني أنه تضمن شرحاً لمهلة الشهور اللازمة لتنفيذ المهمة بين أربعة شهور وثمانية شهور انطلاقاً من تجربة حصر السلاح جنوب الليطاني باعتبارها المهلة التقنية، إذا كانت المهمة مسبوقة بشرطين توفّرا للتنفيذ جنوب الليطاني وهما التوافق السياسي والقدرات المادية واللوجستية، وبخلاف ذلك فإن لا مهلة ولا جدول زمنياً يمكن الحديث عنهما مطالباً الحكومة بتوفير هذين الشرطين للمساعدة في تنفيذ حصر السلاح.
نداء الوطن: أسرار
أبدت أوساط عين التينة امتعاضًا من المواقف التي أدلى بها وزير المال في مؤتمره الصحافي دفاعًا عن قراره الزيادة على البنزين، ونُقِل عن هذه الأوساط قولها: كيف نبرر لجمهورنا أن صاحب قرار الزيادة هو وزير يمثل "حركة المحرومين"؟
ما نشره مركز إلما الإسرائيلي للبحوث والدراسات، عن التعيينات الجديدة في قيادة "الحزب"، أحدث إرباكًا داخل هذه القيادة، وفتح معها نقاشات، وسط مخاوف من عمق الاختراق الأمني الذي يصيب جسم "الحزب" التنظيمي.
ذكر تقرير صادر عن جهاز أمني أوروبي في بيروت، أن "حزب الله" أنهى مؤخرًا دورات تدريب عسكرية متقدمة لمسؤولي سرايا ووحدات في معسكرات داخل إيران، ما يعزز فرضية أن "الحزب" يواصل ترميم قدراته العسكرية.
Just in
06 :45
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»... المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا (الديار) تتمة
06 :35
اللواء: هذا الأمر المثير للتساؤل والاستغراب (اللواء) تتمة
06 :20
مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة (نداء الوطن) تتمة
06 :15
الأنباء الكويتية: آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين (الأنباء) تتمة
06 :00
الشرق الأوسط السعودية: تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات (الشرق الأوسط) تتمة
05 :45
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار (الأخبار) تتمة
