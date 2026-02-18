مصدر لـ "نداء الوطن": مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل تقودها شخصية لبنانية رفيعة
18 February 2026
6 mins ago
source: نداء الوطن
بعض ما جاء في مقال نورما ابو زيد في نداء الوطن:يكشف مصدر رفيععن مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، قطعت شوطًا طويلًا. مفاوضات تقودها شخصية لبنانية رفيعة المستوى، تقوم على دفتر مقايضات متبادلة.
ويشرح المصدر أن واشنطن التي ترخي مظلّتها على المفاوضات، تنطلق من مسلّمتين ثابتتين هما: الحفاظ على وحدة لبنان، وضمان أمن إسرائيل.
