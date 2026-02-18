الأنباء الكويتية: ...آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون، جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين، حيث قرر مجلس الوزراء تمويل زيادة رواتب القطاع العام من خلال إقرار ضريبة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين (20 ليترا) وزيادة على ضريبة القيمة المضافة 1%. وهذا ما ترجم فورا غداة القرار ارتفاعا في أسعار المحروقات وصل إلى زيادة نسبتها 4 دولارات على الصفيحة الواحدة، وارتفاعا في الأصوات المحذرة من تداعيات هذه الضريبة، وتحولها ضربة للاقتصاد وللمواطن كونها ستنعكس على كلفة النقل ومجمل الأسعار. وهذا ما يعني أن «الدولة» دفعت الزيادة للموظفين باليمين لتعود وتأخذها باليسار.

كذلك كانت تحذيرات من نقابيين وسياسيين من الزيادة على القيمة المضافة، التي ستنعكس زيادة على كل المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها. وقد دخل قرار الزيادة الضريبية حيز التنفيذ ليل أمس الأول، حيث شهد مدخل مدينة زحلة البقاعية إحراق إطارات مشتعلة، من دون ان تتسع الاحتجاجات في الشارع، نسبة إلى تجارب سابقة غير مشجعة. وطالب قسم كبير من الناس الحكومة باعتماد إجراءات ضريبية لا تطول بشكل مباشر الطبقة الفقيرة. وتحدثوا عما سموه «عدالة ضريبية» توزع بالتساوي بنسب معينة على الأغنياء والفقراء، ولا تستهدف فقط حماية «رأس المال».



واحتجاجا على القرارات الحكومية، أقفل مواطنون طريق خلدة بالاتجاهين وجسر الرينغ الذي يربط شارعي الحمرا والأشرفية في بيروت.