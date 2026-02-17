

حل رئيس جهاز التواصل في القوات اللبنانية شارل جبور ضيفاً في حلقة للإعلامي تمام بليق. وقد قال جبور في سياق الحلقة :" بحب المشروب كتير كل ليلة بشرب ويسكي بس ما بسكر، وولا مرة تعاطيت..



فما كان إلا أن رد تمام بليق: "كيف ما بتتعاطى وبيطلع معك هيك تصريحات؟".



شاهد الفيديو المرفق

