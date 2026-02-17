أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "إزاء ما حصل من تعرض لصحافيين ومصورين كانوا يتولون تغطية الاعتصام في محلة الرينغ للعنف من قبل القوى الأمنية المولج بها حفظ النظام في هذه المحلة، فإن نقابة المحررين مع إبداء استنكارها وإدانتها لما حصل، تدعو القوى الأمنية المعنية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم التعرض للاعلاميين وهم يؤدون مهماتهم. إن حرية عمل الإعلاميين والمصورين في مناطق تغطيتهم للأحداث يكفلها الدستور والقوانين المرعية".