جهاز تجسس إسرائيلي في كفرشوبا!
17 February 2026
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس إسرائيلي مموّه ومزود بآلة تصوير في بلدة كفرشوبا - حاصبيا، وقامت بتفكيكه.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.
Just in
20 :03
الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات! تتمة
20 :00
النائب فريد البستاني يضع الرئيس جوزف عون على مراحل انشاء مستشفى دير القمر الحكومي تتمة
19 :41
نقابة المحررين تدين الاعتداء على المصوّرين والصحافيّين تتمة
19 :12
بعد التّعرّض للإعلاميّين على "الرينغ"... هذا ما حصل! تتمة
18 :50
"اليونيفيل": آزرنا الجيش في استخراج قذيفتين غير منفجرتين من داخل منزلين! تتمة
18 :30
شو الوضع؟ الحكومة تستنسخ تجربة التسعينات... وأسئلة حول هدوء الشارع وازدواجية "القوات"! تتمة
