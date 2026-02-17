كتب النائب سامر التوم عبر "أكس":

الاستسهال في نهب الناس هو من انجازات حكومة اللا إصلاح واللا إنقاذ.حتى تلميذ في صف الـ«petit jardin» يمكنه إيجاد حلول أفضل من حلول الحكومة الحالية، التي تستسهل فرض الرسوم والضرائب على كل فئات المجتمع بحجّة إنصاف فئة منهم….ويا ليت أنها أنصفتهم