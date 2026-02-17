Tayyar Article
زيارة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى قاعدة جونيه البحرية
17 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
زار رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier المدرسة البحرية في قاعدة جونيه البحرية، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
خلال الزيارة، أقيم حفل ترحيبي للرئيس Steinmeier بحضور وزراء من الجانب الألماني وسفير ألمانيا في لبنان Kurt Stoeckl-Stillfried وقائد الجيش، بالإضافة إلى ضباط من قيادة الجيش وقائد وضباط القوات البحرية.
وقد ألقى العماد هيكل كلمة أشار فيها إلى أنّ زيارة الرئيس الألماني تعكس عمق العلاقة بين البلدَين، وأكد أنّ التعاون مع السلطات الألمانية يساهم في تحسين إمكانات المؤسسة العسكرية لحماية الحدود البرية والبحرية، كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل للجيش الذي يعزّز قدراته لإنجاز مختلف المهمات بما يحفظ السيادة الوطنية ويضمن الأمن والاستقرار الإقليميَّين، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية في المنطقة.
بعد ذلك تم القيام بجولة تفقدية شملت مبنى المدرسة ومنشآت التدريب التابعة لها في القاعدة البحرية.
