كواليس - إجراءات حدودية مشددة على الحدود السورية.. ما السبب؟
17 February 2026
30 mins ago
source: tayyar.org
تكشُف مصادر سياسية واقتصادية أن السلطات السورية تفرض إجراءات مشددة على عبور الشاحنات المحملة بالمنتوجات اللبنانية التي تدخل سوريا ومنها الى دول عربية أخرى، حيث يجري إفراغ الشاحنات اللبنانية من البضاعة على الحدود وتُنقل عبر شاحنات سورية الى الدول الأخرى. أما الهدف وفق المصادر فهو الضغط على لبنان اقتصادياً من الحدود السورية - الشرقية والشمالية للقبول بالشروط الخارجية لاسيما مشروع السلام والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل ولكي تصبح الحدود الجنوبية الرئى الاقتصادية والمعبر والتجاري (الترانزيت) الوحيد كبديل عن الحدود السورية اللبنانية.
Just in
-
16 :43
كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة تتمة
-
16 :39
إيران تقترح نقل "اليورانيوم المدفون".. هل يرضى ترامب؟ (Skynews) تتمة
-
15 :56
عطالله: البلد مش منصة خطابات… البلد بدو افعال! تتمة
-
15 :51
المعلومات تُسقطُ إحدى أخطر عصابات السطو المسلّح تتمة
-
15 :45
وئام وهاب: تفه عليكم.. شو قلال الحياء! تتمة
-
15 :04
شربل مارون: الصدّي عيّنة عن سياسة الحكومة التجويعية تتمة
-
