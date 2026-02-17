تكشُف مصادر سياسية واقتصادية أن السلطات السورية تفرض إجراءات مشددة على عبور الشاحنات المحملة بالمنتوجات اللبنانية التي تدخل سوريا ومنها الى دول عربية أخرى، حيث يجري إفراغ الشاحنات اللبنانية من البضاعة على الحدود وتُنقل عبر شاحنات سورية الى الدول الأخرى. أما الهدف وفق المصادر فهو الضغط على لبنان اقتصادياً من الحدود السورية - الشرقية والشمالية للقبول بالشروط الخارجية لاسيما مشروع السلام والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل ولكي تصبح الحدود الجنوبية الرئى الاقتصادية والمعبر والتجاري (الترانزيت) الوحيد كبديل عن الحدود السورية اللبنانية.