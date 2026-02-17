لوّح أحد نواب التغيير بالإستقالة من المجلس النيابي بحال سارت الأمور باتجاه سيناريو التمديد للمجلس النيابي، ويُردّد النائب بأنه بحال عقدت القوى السياسة صفقة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي تحت ذرائع واهية، فإنه سيرمي استقالته في وجه الجميع، مضيفاً: احتراماً للدستور والرأي العام، وكون الشعب منح وكالته للنواب لولاية واحدة لمدة أربع سنوات، فلا يحق لهم تمديد الوكالة مرة أخرى من دون العودة الى الشعب صاحب الوكالة ومصدر السلطات.