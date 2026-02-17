كواليس - نائب يلوّح بالاستقالة بهذه الحالة
17 February 2026
47 mins ago
source: tayyar.org
لوّح أحد نواب التغيير بالإستقالة من المجلس النيابي بحال سارت الأمور باتجاه سيناريو التمديد للمجلس النيابي، ويُردّد النائب بأنه بحال عقدت القوى السياسة صفقة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي تحت ذرائع واهية، فإنه سيرمي استقالته في وجه الجميع، مضيفاً: احتراماً للدستور والرأي العام، وكون الشعب منح وكالته للنواب لولاية واحدة لمدة أربع سنوات، فلا يحق لهم تمديد الوكالة مرة أخرى من دون العودة الى الشعب صاحب الوكالة ومصدر السلطات.
