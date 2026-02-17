weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس الأول في منطقة مجدل عنجر في لبنان وقضينا على اثنين من تنظيم الجهاد الإسلامي في سوريا

  • 17 February 2026
  • 57 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in