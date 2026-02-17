أبي خليل يذّكر: "هذا ما حصل على إيام الوزير باسيل..."

A + A -

كتب النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس:



"على إيام الوزير باسيل، إنعمل مشكل كبير بهدف خفض سعر التنكة ٥٠٠٠ ليرة يعني ٣،٣ دولار، تماماً قدّ ما زاد وزير القوات ال ٣٠٠،٠٠٠ ليرة على البنزين! بس كمان زاد ثلاث ارباع الدولار للمحطات، يعني اجمالي ٤ دولار على كل تنكة بنزين… بس للتذكير."