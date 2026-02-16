الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان في هذا التاريخ!

A + A -

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب وعملا بسنة استهلال أوائل الشهور القمرية، المؤمنين إلى استهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام غروب يوم الاربعاء 18شباط الجاري.

وطلب في بيان"من كل من يشاهد الهلال الحضور إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى (طريق المطار) للإدلاء بشهادته أمام أصحاب السماحة والفضيلة علماء الدين حيث سيترأس الشيخ الخطيب اجتماعاً علمائياً في مقر المجلس عند غروب يوم الاربعاء ، يستقبل فيه الشهود من مختلف المناطق اللبنانية ويوثق شهاداتهم ويتلقى اتصالات المستهلين لهلال شهر رمضان من مختلف الدول والمناطق خارج لبنان.

وتتلقى دوائر المجلس الاتصالات من داخل لبنان والخارج على الأرقام التالية:

01/457600 01/457800 01/456703 01/456702 01/456701".