living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - قراءة واقعية للحريري.. ماذا قال عن الإنتخابات والحلفاء؟

16
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شكّلت مشاركة سعد الحريري في ذكرى 14 شباط محطة سياسية مفصلية أعادت تسليط الضوء على موقعه ودوره في الحياة العامة في لبنان، بعد فترة من الغياب والابتعاد النسبي عن المشهد الداخلي. هذه المشاركة، التي جاءت في إطار رمزي ووجداني، لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل حملت في طياتها رسائل سياسية واضحة، عكست مقاربة واقعية وحذرة للمرحلة المقبلة، قائمة على التريث وإعادة قراءة التوازنات الداخلية والإقليمية.
وخلال زيارته الأخيرة، أطلق الحريري سلسلة مواقف، والتقى عدداً من السياسيين ورؤساء الأحزاب والدبلوماسيين، وكان من المفترض أن يزور الرؤساء الثلاثة قبل عودته إلى الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تؤكد حرصه على عدم الانقطاع الكامل عن المؤسسات الدستورية، وعلى إبقاء حضوره قائماً في المعادلة الوطنية، ولو بصورة غير مباشرة.
ولا يخفي الحريري أمام زواره قراءته الواقعية للمشهد الانتخابي، إذ يكرر أن “ما في جو انتخابات”، في إشارة إلى غياب الظروف السياسية الملائمة لإجراء الاستحقاق النيابي في موعده. وينسحب هذا التقدير أيضاً على موقفه من العودة الدائمة إلى البلاد، إذ لا يرى جدوى من انخراط سياسي واسع في ظل ضبابية المرحلة وغياب الاستحقاقات الحاسمة.

ورغم ذلك، يبقى المؤكد أن تيار المستقبل يتجه للمشاركة في الانتخابات النيابية في حال جرت في موعدها، من دون أن يعني ذلك ترشح الحريري شخصياً. ويعكس هذا الخيار توجهاً استراتيجياً يقوم على الحفاظ على الحضور السياسي والتنظيمي للتيار، واستعادة دوره في الساحة السنية. وفي هذا السياق، يلفت غياب الحديث الجدي عن تحالفات انتخابية، ولا سيما مع أطراف كان التيار يتحالف معها سابقاً، وفي مقدمتها حزب القوات اللبنانية، ما يدل على مرحلة إعادة تموضع سياسي لم تتبلور ملامحها النهائية بعد، لا سيما أن الحريري نفسه يقول ساخراً: “ليه عنا حلفاء؟”.
ولا يبدو أن الحريري في وارد العودة الدائمة إلى لبنان في المدى المنظور، إذ تندرج إقامته في الخارج ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تجنّب فتح خلافات كبيرة، ولا سيما مع السعودية، بانتظار نضوج الظروف الإقليمية والداخلية. فهو يفضّل إدارة حضوره السياسي من مسافة، والمحافظة على شبكة علاقاته العربية والدولية، بانتظار تبلور الظرف المناسب والاستحقاقات المنتظرة. وفي هذا الإطار، شكّلت زيارات عدد من السفراء، ولا سيما السفير الأميركي، إلى بيت الوسط مؤشراً سياسياً مهماً، يحمل دلالات على استمرار الاهتمام الدولي بالدور الذي يمثله الحريري وتياره، وعلى موقعه في المعادلة اللبنانية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية.
كما تعكس هذه الزيارات رغبة خارجية واضحة في بقاء هذا الخط السياسي حاضراً وفاعلاً، في ظل التوازنات الدقيقة التي تحكم الساحة الداخلية. وفي الوقت نفسه، أظهرت المشاركة الشعبية الواسعة في ذكرى 14 شباط أن الحريري، رغم غيابه عن المشهد اليومي، لم يفقد حضوره ولا حضور تياره في الشارع السني. فقد بدت القاعدة الشعبية متماسكة وقادرة على التعبير عن ولائها السياسي، ما يؤكد أن رصيد “المستقبل” لم يتآكل، بل لا يزال يشكل عنصراً أساسياً في المعادلة الوطنية. وقد عبّر أكثر من سفير ومسؤول دولي عن قناعته بأن عودة الحريري إلى العمل السياسي باتت ضرورة، نظراً للفراغ الذي تعيشه الساحة السنية في غيابه.
وفي إطار تثبيت الاستمرارية التنظيمية والسياسية، يأتي تعيين السيدة بهية الحريري نائبة لرئيس تيار المستقبل ليؤكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة إدارة وحفاظ على البنية الداخلية للتيار، لا مرحلة انسحاب أو تراجع. كما أن استمرار فتح بيت الوسط** أمام الزوار والوفود يعكس قراراً واضحاً بعدم إقفال هذا البيت السياسي، والعودة تدريجياً إلى ما كانت عليه الأمور قبل سنوات، بما يحفظ رمزيته ودوره في الحياة العامة في بيروت.
في المحصلة، يمكن القول إن الحريري يعتمد اليوم سياسة العودة المتدرجة، القائمة على الحضور المدروس والتدخل المحسوب، من دون اندفاع نحو صدامات. فهو حاضر من خلال تياره، ومن خلال زيارات دورية إلى بيروت، ومن خلال شبكة علاقاته الداخلية والخارجية. وبين الواقعية السياسية والحفاظ على الشعبية، يحاول الحريري إعادة رسم موقعه في المشهد اللبناني خطوة خطوة، من دون استعجال، ومن دون انسحاب، وبما ينسجم مع معادلات الداخل وتحولات الإقليم.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout