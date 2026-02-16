في لبنان: عصابة تستهدف المثليين فقط.. عبر هذا التطبيق!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سلب بقوّة السّلاح، طالت عددًا من الأشخاص في مناطق جبل لبنان، وذلك بعد استدراجهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، من خلال تطبيق خاص بالمثليين، وآخرها كانت عمليّة سلب أحدهم في محلّة النقّاش.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّاتهم، وهم:

إ. ك. (مواليد 2007، لبناني)

ج. إ. (مواليد 2007، لبناني)

أ. م. (مواليد عام 2009، لبناني) قاصر

بتاريخ 30-1-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت دوريّات الشّعبة الأول في محلّة سِنّ الفيل، والثّاني في زوق مصبح، والثّالث في محلّة النّقّاش.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنّهم قاموا بإنشاء حساب على التطبيق المذكور لاستدراج الأشخاص المثليين إلى منزل جد الأخير في محلّة النقاش، حيث كان يتم تهديدهم بسكاكين المطبخ، وسلبهم ما توفر معهم من مبالغ مالية وغيرها… كما اعترفوا بتعاطي المخدّرات.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين.