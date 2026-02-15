رد حازم من عطالله على بو عاصي: شو بتسمّي المجاز ر الجسدية والسياسية اللي ارتُكبت بحق الجيش اللبناني؟

A + A -

كتب النائب غسان عطالله في رد حازم على النائب بيار بو عاصي حين قال ان "التيار ارتكب مجزرة بحق البلد عبر ورقة مار مخايل"، وجاء في رد عطالله:

إذا بدك يا بيارو تحكي عن "مجz رة"… خلّينا نكون صريحين..إذا ورقة مار مخايل بالنسبة لإلك مجz رة بحق البلد، فشو بتسمّي المجاz ر الجسدية والسياسية اللي ارتُكبت بحق الجيش اللبناني؟

وبحق المسيحيين؟ وبحق الشوف، الشحّار، الإقليم، شرق صيدا؟ وبحق كل اللبنانيين يوم انفرضت عليهم قوانين انتخابية مفصّلة على قياس مصالح معينة؟

ورقة التفاهم كانت محاولة لتنظيم الخلاف بين فريقين مختلفين، مش لإلغاء الآخر، أما اليوم، فأكبر مجz رة عم تنعمل بحق المنتشر اللبناني، بمحاولة تهميش صوته، وضرب تمثيله، وكأنو انتماؤه للوطن صار تفصيل. بدك تحكي عن مجاz ر يا بيارو؟ بلّش بالماضي، ومروق بالحاضر…قبل ما تشير بإصبعك على غيرك



