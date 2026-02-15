الحاج حسن: الانتخابات النيابية محطة مفصلية

A+
وأكد خلال لقاء سياسي أقامه حزب الله في حسينية مجمع الإمام الجواد في المريجة أن "المقاومة تحمي السيادة والعدو هو من ينتهك السيادة، وعندما نشأت المقاومة في الستينيات والسبعينيات، فذلك لأن سيادتنا انتهكت، ولأن الدولة في حينه لم تقم بدورها في حماية السيادة، وبالتالي على المسؤولين أن يقوموا بدورهم في حماية السيادة كي يقتنع المواطنون بما يسمعونه من خطابات".
وفي ما يتعلق باستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، رأى الحاج حسن أن "الهدف من هذه الانتخابات هو أن نرفع عدد أصوات نواب كتلتي الثنائي الوطني وحلفائنا إلى أوسع مدى ممكن، كي لا نسمح للفريق الآخر أن يتحكّم بالسلطة أكثر، وبالتالي، فإن الانتخابات محطة مفصلية، لا سيما وأننا في ظرف حساس ومعقد ومصيري، وهذا يحتّم علينا أن نستند إلى خمس مرتكزات وهم، الثبات والصبر والبناء والعمل والدعاء بيقين وإيمان".