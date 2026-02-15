الشرق الأوسط السعودية: رئيس «المستقبل» يلمّح لعودة تياره انتخابياً

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

لمّح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، أمس، إلى أن تياره سيخوض الانتخابات النيابية في مايو (أيار) المقبل، بعد 4 سنوات على تعليق عمله السياسي.

وقال الحريري في الذكرى الـ21 لاغتيال والده رفيق الحريري أمام مناصريه في وسط بيروت: «أعدكم، متى حصلت الانتخابات، أعدكم: سيسمعون أصواتنا، وسيعدّون أصواتنا». وقال إنه «من حق اللبنانيين بعد سنوات من الحروب أن يكون لديهم بلد واحد، وجيش واحد، وسلاح واحد».



وفي دردشة مع الصحافيين مساء، قال الحريري: «كنت سأزور سوريا وبموعد رسمي مع الرئيس أحمد الشرع، لكن حينها عطلت الضربة الإيرانية الزيارة»، وأضاف: «سأعود وأزورها قريباً طبعاً».