إليكم حالة الطقس غدًا!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة يخف تأثير المنخفض الجوي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت ويستقر الطقس يوم الأحد مع تأثر المنطقة بكتل هوائية دافئة فتتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية، وتلامس 27 درجة على الساحل يوم الأثنين. ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي سريع فجر الأربعاء يؤدي الى طقس ممطر وعاصف.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال 8 درجات، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات صباحا مما يؤدي الى رؤية سيئة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في الفترة الصباحية ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من 1700 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر مساء ويتحول الطقس الى قليل الغيوم.الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تلامس ال 27 درجة على الساحل، مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة تنشط الرياح الشرقية أحيانا كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر محملة ببعض الغبار وترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب عبى المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.-الحرارة على الساحل من 10 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 20 درجة، في الداخل من 8 إلى 19 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا سرعتها بين 20 و50 كم/س، يتحول إلى جنوبية شرقية ضعيفة ليلا.- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب وغزارة الأمطار، يتحسن اعتبارا من بعد الظهر.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين:50 و80 %.- حال البحر: هائج صباحا مائج اعتبارا من بعد الظهر.- حرارة سطح الماء: 19°م.- الضغط الجوي: 1016 HPA أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 17,20