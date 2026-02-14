living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليكم حالة الطقس غدًا!

14
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم، مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة يخف تأثير المنخفض الجوي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت  ويستقر الطقس يوم الأحد مع تأثر المنطقة بكتل هوائية دافئة   فتتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية، وتلامس 27 درجة على الساحل يوم الأثنين. ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي سريع فجر الأربعاء يؤدي الى طقس ممطر وعاصف.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم إلى غائم جزئيا مع إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال 8 درجات، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات صباحا مما يؤدي الى رؤية سيئة وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا في الفترة الصباحية ومصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة يرتفع موج البحر لحدود 3 أمتار، كما تتساقط الثلوج إعتبارا من 1700 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر مساء ويتحول الطقس الى قليل الغيوم.



الأحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.



الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع حيث تلامس ال 27 درجة على الساحل، مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة تنشط الرياح الشرقية أحيانا كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.



الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر محملة ببعض الغبار وترتفع نسبة الرطوبة فيتحول الطقس مساء إلى غائم مع تشكل ضباب عبى المرتفعات وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق.



-الحرارة على الساحل من 10 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 20 درجة، في الداخل من 8 إلى 19 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة نهارا سرعتها بين 20 و50 كم/س، يتحول إلى جنوبية شرقية ضعيفة ليلا.



- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الضباب وغزارة الأمطار، يتحسن اعتبارا من بعد الظهر.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين:50 و80 %.



- حال البحر: هائج صباحا مائج اعتبارا من بعد الظهر.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 1016 HPA       أي ما يعادل: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,25       ساعة غروب الشمس: 17,20
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout