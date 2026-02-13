هذا ما أعلنته "وزارة المالية"...

A + A -

أعلنت وزارة المالية في بيان، أنها "باتت اعتباراً من صباح اليوم، جاهزة لاجراء عمليات قبض الرسوم والضرائب وسواها عبر صناديقها في مختلف المراكز من محتسبيات وبعض الوزارات، عبر استخدام بطاقات الإئتمان المصرفي، وأيضاً عبر الدفع الالكتروني online عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة www.finance.gov.lb، هذا بالاضافة الى استمرارية استخدام الشيكات المسحوبة لصالح امين صندوق الخزينة المركزي".



واوضحت أن "هذه الخطوة، وإن كانت تأتي في إطار خطة التحديث، فهي تهدف الى التخفيف عن المكلفين أي أعباء وتسرّع في آليات حركة انسياب الاموال بين المواطن والادارات الرسمية".