بالصورة: هذا ما جرى في الكسليك!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – البلاغ الآتي:



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها وتوقيف المتورّطين بها، توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدّرات في محلة الكسليك.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفه بعملية نوعية على متن دراجة آلية، وتبيّن أنّه يُدعى: م. م. (مواليد عام 1995، لبناني).

وبتفتيشه وتفتيش الدراجة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي بالدولار الأميركي، وهاتف خلوي، إضافة إلى 8 أكياس صغيرة تحتوي على مادة مخدّرة، وكيس شفاف بداخله كمية من مادة الماشروم المخدّرة (Magic Mushroom).



وفي سياق متصل، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص آخر بترويج المخدّرات في محلة بئر العبد على متن دراجة آلية. وبعد عمليات تحرٍ واستقصاء مكثفة، جرى تحديد هويته وتوقيفه بعملية نوعية في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية من نوع “GR”، وهو: ك. ح. (مواليد عام 2002، لبناني).

وقد ضُبط بحوزته 41 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة مخدّرة، و5 أكياس بداخلها مادتا الحشيشة والماريجوانا، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتفين خلويين.